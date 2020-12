Großbrand in Herford: Feuer in Möbelfirma unter Kontrolle

Mehr als 100 Feuerwehrleute aus dem gesamten Kreis Herford und den Nachbarregionen bekämpfen seit Freitagabend den Großbrand in einem Herforder Vorort. Die Halle einer Möbelfirma stand am Abend lichterloh in Flammen. Das Feuer war schon aus weiter Entfernung zu sehen. Nach Angaben von Feuerwehr und Polizei gab es keine Verletzten, obwohl ein Wohnhaus in der Nähe der Halle steht.

Ursache noch unklar

Am Samstagmorgen teilte ein Sprecher der Feuerwehr dem WDR mit, dass der Brand mittlerweile unter Kontrolle sei. Die Löscharbeiten würden aber wahrscheinlich noch den ganzen Tag andauern, weil unter den Trümmern noch viele Glutnester vermutet werden. Zur Brandursache gebe es noch keine Erkenntnisse. Die Kripo werde wohl erst am Sonntag Ermittlungen aufnehmen können.

Zweiter Großbrand in zwei Tagen

Nur einen Tag vorher, am Donnerstag, hatte es einen Großbrand in Löhne gegeben. Dort brannte eine Tennishalle nieder, die saniert werden sollte. Beide Orte liegen im Kreis Herford und sind nur rund sechs Kilometer voneinander entfernt. Die Brandursache steht auch in diesem Fall noch nicht fest.