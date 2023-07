Großbrand auf Bauernhof in Velen hält Feuerwehr auf Trab

Noch immer ziehen Rauchschwaden aus der Scheune, ab und zu lodern kleine Flammen aus dem Strohlager und große Teile des Dachs sind eingestürzt. Rund 100 Feuerwehrleute aus Velen, Ramsdorf und Borken sind hier seit der Nacht im Einsatz. Unterstützung bekommen sie vom Technischen Hilfswerk.

Scheune ist nach Brand einsturzgefährdet

Mit schweren Geräten ziehen sie das Stroh aus der Scheune und löschen es auf einer angrenzenden Wiese. Das ist nötig, weil die Scheune einsturzgefährdet ist und die Feuerwehr nicht von innen löschen kann. Der Einsatz wird daher noch einige Zeit dauern. Schadenshöhe und Ursache des Feuers sind noch nicht bekannt. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt.

Brand auf weiterem Bauernhof bereits am Freitag

Bereits am Freitagabend hatte in Saerbeck ein unbewohnter Bauernhof gebrannt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch. Über 100 Einsatzkräfte konnten dort verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Das Gebäude selbst war nicht mehr zu retten. Die Pferde in den angrenzenden Ställen konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

