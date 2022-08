Großbrand in Bad Wünnenberg

Ein Rohbau aus Holz war Samstagabend in Bad Wünnenberg in einem Neubaugebiet in Brand geraten. Das Wohn- und Geschäftsgebäude wurde durch das Feuer komplett zerstört.

Brandursache noch unklar

Etwa 90 Einsatzkräfte waren bei dem Brand vor Ort

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Neubau eines in Holzbauweise errichteten Geschäftsgebäudes in den Obergeschossen bereits in Vollbrand. Während der Löscharbeiten stürzten Teile des Gebäudes ein.

Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk waren mit etwa 90 Kräften im Einsatz. Es gab keine Verletzten. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden mehr als eine Millionen Euro.

Die Brandursache soll von der Kriminalpolizei ab Montag ermittelt werden.

