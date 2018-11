Rock'n'Pop-Museum in Gronau wiedereröffnet

Nach einem Jahr Umbau ist am Freitag (23.11.2018) in Gronau das Rock'n'Pop-Museum wiedereröffnet worden. Prominentes Gesicht und Ehrengast bei der feierlichen Eröffnung mit geladenen Gästen war der Sänger und Künstler Udo Lindenberg. Seine persönliche Führung durch die neue Ausstellung begann er gewohnt lässig: "Keine Panik in Gronau".

Lindenberg, der in Gronau geboren und aufgewachsen ist, begrüßt alle Gäste des Museums jetzt auch dauerhaft per Videobotschaft am Eingang des Museums.