Kirchen werden digital

Die Kirchen nutzen die digitalen Ausspielwege nicht nur für Gottesdienste, sondern auch für andere Angebote. Evangelische Kirchen bieten podcasts oder Videos an. Ein anderes Beispiel: Auf dem Instagram-Portal "Askthebishop" können Jugendliche dem Bischof von Münster Fragen stellen. Die Jugendkirche "effata" hat dieses Angebot für Jugendliche ab 14 Jahren eingerichtet.

Osterkerzen zum Mitnehmen

Viele Kirchengemeinden haben darüber hinaus weitere Ideen entwickelt, um das Osterfest zu feiern. So haben mehr als 700 Gemeindemitglieder der Pfarrei St. Liudger in Münster besondere Osterboxen bestellt. In der Box liegt dann zum Beispiel eine Keramik-Fliese. Viele andere Gemeinden wie etwa in Borken und Dülmen legen Holzkreuze und Osterkerzen zum Mitnehmen aus.

Kirchen, Synagogen, Moscheen geschlossen

Gläubige aller Religionsgemeinschaften können seit März nur sehr eingeschränkt ihren Glauben praktizieren. Überall wurden gemeinschaftliche Zusammenkünfte abgesagt.

Die jüdische Gemeinde in Münster hat alle Aktivitäten gestrichen, auch das wichtige Pessachfest im April.

Stillstand herrscht auch in den Moscheen des Münsterlandes. Es finden weder Freitagsgebete noch andere soziale Aktivitäten statt, heißt es. Um ihren Gläubigen in dieser Zeit Trost zu spenden, dürfen in zwei Moscheen in Münster jetzt die Imame von den Minaretten zum Gebet rufen. Normalerweise sind Gebetsrufe mit dem Lautsprecher verboten. Die Ausnahmeregelung hat die Stadt zunächst bis zum 1. Mai beschlossen. Die Rufe finden freitags tagsüber für fünf Minuten statt.