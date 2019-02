Gottesdienst thematisiert Missbrauchsfälle in Lügde

In einem Gottesdienst in Lügde-Elbrinxen war der tausendfache sexuelle Missbrauch an Kindern das zentrale Thema. Rund 60 Besucher waren am Sonntag (03.02.2019) in der Kirche.

Hilfs- und Gesprächsangebot durch Gottesdienst

"Nichts ist mehr wie vorher - Schrecken hat sich über unser Dorf gelegt" , sagte der evangelische Pastor Dietmar Leweke zu Beginn des Gottesdienstes. Er gab den Menschen während Lesungen und Liedern immer wieder die Möglichkeit, ihren Gedanken freien Raum zu lassen.

In Kisten neben dem Altar konnten sie Zettel mit ihren Gefühlen, Wünschen und Hoffnungen werfen. Diese wurden später verbrannt, ohne dass sie jemand gelesen hatte.

"Eine Kerze für jede junge Seele"

Nach langer Überlegung hatte sich Pastor Leweke im Laufe der Woche dazu entschlossen, die grausamen Verbrechen an mindestens 29 Kindern im Gottesdienst zu thematisieren. Für jedes Kind zündeten die Gemeindemitglieder eine Kerze an. "Da sind junge Seelen verletzt worden und das darf nicht sein" , sagte der Pastor.

Wut ist keine Lösung