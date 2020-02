A45: Sperrung wegen Glatteis

Eisglatte Straßen sorgen am Dienstagabend (11.02.2020) für Verkehrsbehinderungen im Siegerland. Laut Polizei kam es zu mehreren Unfällen. Vor allem an den Steigungen seien Autos ins Rutschen geraten, hieß es bei der Leitstelle in Siegen. Auch LKW hätten sich quer gestellt.

A45 wegen Glätte und nach Unfällen gesperrt

Nach einem Schauer gegen 21 Uhr sei der Niederschlag auf der A45 gefroren, so ein Polizeisprecher. Zwischen Freudenberg und Wilnsdorf wurde die Autobahn bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Es gab bis zu fünf Kilometer Stau in beide Richtungen. Bei mehreren Unfällen blieb es meist bei Blechschäden. Mindestens zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Busse fahren Bergstrecken nicht mehr an

Auch die Busse der Verkehrsbetriebe Westfalen Süd (WVS) meldeten Probleme auf den glatten Straßen. Die WVS stellte deshalb ihren Fahrbetrieb bis auf weiteres komplett ein. Überall im Siegerland waren die Räumdienste im Einsatz.

Stand: 11.02.2020, 21:51