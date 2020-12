Es ist eine Wette, die dem Dorf Rosendahl-Höven im Kreis Borken schnelles Internet beschert hat - und zwar sehr schnell: 60 Einfamilienhäuser an nur einem Tag an das Glasfasernetz anschließen, das war die Wette zwischen dem Chef eines Stadtlohner Baunternehmens und dem örtlichen Internet-Anbieter in Rosendahl. Ungefährer Wortlaut: " Dieses kleine Dorf - das schließe ich dir an nur einem Tag komplett an. "

Glasfaser-Großaktion mit 100 Arbeitern

Gesagt, getan. Am frühen Mittwochmorgen rückten in Höven - noch unter Flutlicht - ungefähr 100 Arbeiter an. Sie zogen Gräben in alle Straßen, und verlegten von dort Glasfaserkabel in jedes der rund 60 Häuser. Am Mittag lagen schon zahlreiche Anschlüsse, die ersten Gräben wurden wieder zugeschüttet.