Giftanschläge auf Bäume in Porta Westfalica

Der Baumkontrolleur ist fassungslos

Es geht um Straftaten, sagt der städtische Baumkontrolleur Robert Siebert aus Porta Westfalica. Und ein Umweltschützer aus Herford redet gar von einer neuen Dimension des Baumfrevels.

Entdeckt wurden die Taten bei Routine-Kontrollen. Dabei sah Robert Siebert Schäden in den Kronen mehrerer Bäume. Dann fand er Dutzende von Bohrlöchern in den Stämmen. In eines dieser Löcher wurde offenbar Diesel gespritzt:

"Das ist definitiv kriminelle Energie. Zu unserer großen Überraschung haben wir jetzt wieder neue Löcher entdeckt, das heißt, hier ist jemand am Werk, der seine Taten noch nicht beendet hat.“ Robert Siebert, Baumkontrolleur aus Porta Westfalica

Glyphosat lässt Blätter absterben

Auch im rund 30 Kilometer entfernten Herford wurde gerade eine Platane vergiftet, mit dem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. Das hat die amtliche Laboruntersuchung ergeben. Gerd Teuteberg vom BUND ist entsetzt: " Das Glyphosat ist in die Leitungsbahnen des Baumes eingedrungen, wurde mit dem Wasser bis zu den Blättern transportiert und hat zum Absterben des Grüns geführt. “

Baumkontrolleur Robert Siebert aus Porta Westfalica