Kritik an Abschiebepraxis in der ZUE in Münster

In einem offenen Brief an die Zentrale Ausländerbehörde in Coesfeld beklagt das Netzwerk Kirchenasyl Münster am Donnerstag (11.07.2019) die massive Gewaltanwendung bei der Abschiebung einer Familie aus der ZUE in Münster.

Vorwurf: Tür aufgebrochen

Die Familie, die am 02. Juli 2019 zurück nach Slowenien abgeschoben werden sollte, hatte sich nach Aussage des Netzwerkes in ihrem Zimmer verbarrikadiert. Daraufhin sollen Mitarbeiter der Zentralen Ausländerbehörde in Coesfeld versucht haben, die Tür aufzubrechen. Laut der Schilderungen von Netzwerk Kirchenasyl sei dabei ein 12- Jähriges Mädchen verletzt worden, die Mutter musste in eine Psychatrie eingeliefert werden.

ZAB Coesfeld weist Vorwürfe zurück

In einer schriftlichen Stellungnahme weist der Kreis Coesfeld die Vorwürfe zurück. In der Zentralen Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge in Münster befänden sich überwiegend Personen ohne Bleiberechtsperspektive, heißt es zur Erklärung.