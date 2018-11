Es geht um Beleidigungen, grobe Untersuchungen und fragwürdige Eingriffe: Fast jede zweite Frau erfährt Gewalt bei der Geburt, so die Zahlen der Organisation Human Rights in Childbirth. Am Sonntag (25.08.2018) findet der Tag "Roses Revolution" statt, an dem ein Zeichen gegen Respektlosigkeit und Gewalt in der Geburtshilfe gesetzt werden soll. Ein Tabuthema, über das kaum jemand spricht. Doch Aileen Schlüter aus Lengerich im Münsterland will reden.

Schmerzvolle Untersuchung bei der Krankenhausaufnahme

Ein Tabuthema: Gewalt bei der Geburt

Im September 2015 kommt sie mit Wehen in ein Krankenhaus in Münster. Die damals 26-Jährige ist schon 20 Tage über dem errechneten Geburtstermin. Es ist ihr erstes Kind. In der Klinik angekommen, wird sie von einer Ärztin untersucht.



" Es waren wahnsinnig viele vaginale Untersuchungen, die sehr schmerzhaft waren ", sagt sie mit Tränen in den Augen. Weil alle Kreißsäle belegt sind, muss sich Aileen Schlüter auf eine Liege in einem Badezimmer legen und warten.

Entsetzen über ruppiges Vorgehen

Aileen Schlüter schildert ihre Erlebnisse vor laufender Kamera

Ihre Wehen werden weniger. Die Hebamme kontrolliert und diagnostiziert, das Baby sei zu schläfrig. " Sie rüttelte an meinem Bauch herum ", schildert die junge Frau und ist entsetzt von der ruppigen Art. An das, was dann passiert, erinnert sie sich nur bruchstückhaft.

" Ich bekam einen Tropf mit einem Schmerzmittel. Dabei hatte ich in meinem Geburtswunsch geäußert, dass ich bitte keine Schmerzmittel haben möchte ".

Starkes Schmerzmittel ohne Zustimmung verabreicht

Aileen Schlüter fühlt sich völlig überrumpelt. In ihrer Geburtsakte liest sie später, dass es sich bei dem Medikament um ein Opiat gehandelt hat, ein starkes Schmerzmittel, das mit Morphium verwandt ist.

Später stellen die Ärzte fest, dass ihr Baby wahrscheinlich viel größer ist als angenommen. Zu dem Zeitpunkt liegt Aileen schon seit 40 Stunden in den Wehen. " Mein Körper war einfach am Ende. Für mich war klar, ich schaff das nicht, ich überleb das gar nicht ."

Sie will nicht anklagen, sondern aufklären

Schließlich wird ihre Tochter Ronja mit der Saugglocke geholt. " Unten zogen sie mit der Saugglocke und von oben drückte die Hebamme auf meinen Bauch. Ich legte innerlich nur einen Schalter um und blendete alles aus ."

Den Namen der Klinik will sie öffentlich nicht nennen, denn sie möchte die Ärzte und Hebammen nicht anklagen, wie sie sagt. Trotzdem möchte sie, dass sich etwas ändert in den Kreißsälen, damit die Bedürfnisse von Frauen unter der Geburt besser wahrgenommen werden.