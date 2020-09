Schon in jungen Jahren merkt sie, dass sie im falschen Körper geboren wurde. Ein enormer Druck. Heute ist die 18-jährige Jasmin glücklich. In Kürze wird sie sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterziehen. Ein Meilenstein auf ihrem Weg in ein neues Leben. Aber bis dahin war es ein schwerer Weg.

WDR: Jasmin, wie fühlst Du Dich?

Jasmin Zimmermann: Ich fühle mich komplett als Frau. Seit ich die Östrogene bekomme, fühle ich mich 100 % weiblich.

WDR: Kannst Du dich noch an das Gefühl vor deinem Outing erinnern?

Jasmin Zimmermann: Es fühlte sich einfach so an, als würde man nicht dazugehören, bzw. man ist anders als andere. Schon von Kindheit an. Ich hatte immer Freundinnen, kam mit Mädchen immer besser klar. Irgendwie habe ich nie so richtig in die Norm gepasst.

WDR: Wann war dir klar: Ich bin im falschen Körper?

Jasmin Zimmermann: Aufgrund eines Suizidversuchs wurde ich mit 13 Jahren in die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Lüdenscheid eingewiesen. Dort bin ich zum ersten Mal in Kontakt mit einer anderen transsexuellen Person gekommen, einem Transmann. Also im Prinzip das Gegenstück zu mir.