Geschichtspreis für Ochtruper Schülerin

An dem Wettbewerb hatten bundesweit mehr als 3.400 Schüler und Schülerinnen teilgenommen und 1.349 Beiträge eingereicht. Das Thema lautete in diesem Jahr: "Bewegte Zeiten. Sport macht Geschichte".

Hannah Reehuis hatte über den Wandel des Tennissports in Ochtrup vom Elite- zum Breitensport geforscht und die Entwicklung des Tennisclubs Ochtrup von 1928 bis 1980 betrachtet.

Vom Wohlhabenden- zum Nachwuchssport

Gottfried von Cramm war damals das Tennis-As

Dabei fand sie heraus, dass der Club 1928 aus der Gesellschaft Erholung, einem Verein für Mitglieder der besseren Gesellschaft, hervorgegangen war. Zu dieser Zeit war Tennis ein Sport der Wohlhabenden, der bekannteste Spieler Deutschlands in den 30er Jahren Baron Gottfried von Cramm.

Das elitäre Selbstbild des weißen Sports blieb bis in die 60er Jahre dominant. In den 70er Jahren aber wurden dann die hohen Aufnahmegebühren in vielen Vereinen abgeschafft und es wurde auch in den Schulen um Nachwuchs geworben.

Die Zehntklässlerin aus Ochtrup zeichnete diese Entwicklung am Beispiel ihrer Heimatstadt nach, was der Jury eben einen der fünf Hauptpreise Wert war.