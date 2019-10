Schulabriss wegen PCB-Belastung in Gronau

Die ehemalige Sophie-Scholl-Gesamtschule in Gronau-Epe wird wegen der Belastung mit giftigem PCB abgerissen. Das hat der Bau- und Schulausschuss am Dienstagabend (09.10.2019) beschlossen. In Zukunft wird das Gelände als Teilstandort der Euregio-Gesamtschule genutzt.

Zusammenlegung zu teuer

Damit werden beide Gebäude der Euregio-Schule nicht auf einem Gelände zusammengelegt. Etwa 400 Meter und eine Straße trennen die beiden Schulstandorte dann. Grund für die räumliche Trennung ist der Preis. Der günstigste Vorschlag für die Zusammenlegung der beiden Gebäude hätte rund 30 Millionen Euro gekostet.

Weil die PCB-Belastung der ehemaligen Sophie-Scholl-Schule so hoch ist, kann sie nicht saniert werden. Bis die 800 Schüler in dem neuen Gebäude unterrichtet werden können, sind sie in Containern untergebracht.