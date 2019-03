Germanwings-Absturz: Haltern gedenkt der Opfer

Der Absturz der Germanwings-Maschine in den südfranzösischen Alpen mit 150 Toten jährt sich am Sonntag (24.03.2019) zum vierten Mal. Zahlreiche Angehörige der Opfer, die bei der Katastrophe während des Flugs von Barcelona nach Düsseldorf starben, fahren in die Nähe der Absturzstelle. Auch in Haltern am See, aus dem 16 Schüler und zwei Lehrerinnen in dem Flugzeug gewesen waren, sind Gedenkveranstaltungen geplant.

Angehörige fahren nach Frankreich

In Frankreich ist am Sonntagvormittag ein ökumenischer Gottesdienst in der Kathedrale der Gemeinde Digne-les-Bains geplant. Anschließend besuchen die Angehörigen das Gemeinschaftsgrab und die Gedenkstätte im Dorf Le Vernet.