Wer trägt die Mitverantwortung?

Die Angehörigen hoffen auch, dass in diesem Prozess Mitverantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden. Der Rechtsanwalt, der die Angehörigen vor Gericht vertritt, hat zwei Flugärzte im Fokus. Durch ihre Beurteilung sei der Co-Pilot überhaupt in die Lage versetzt worden, das Passagierflugzeug zu steuern. Die Lufthansa wollte sich zum laufenden Verfahren bisher nicht äußern.

Germanwings Absturzstelle

Der mutmaßlich psychisch kranke Co-Pilot soll am 24. März 2015 den Absturz absichtlich herbeigeführt haben, indem er das Flugzeug gegen einen Berg steuerte. An Bord waren 150 Menschen, unter ihnen Schüler und Lehrer aus Haltern am See. Niemand überlebte.

Prozess mit Corona-Einschränkungen

Ein Urteil wird es am ersten Prozesstag nicht geben. Beide Seiten bekämen zunächst Gelegenheit, ihre Argumente auszutauschen, sagte ein Gerichtssprecher.

Er bedauerte, dass wegen der Corona-Gefahr nur 18 Zuschauer und elf Journalisten zugelassen sind. Das sei für einen Prozess dieser Tragweite nicht ideal, meinte der Sprecher.