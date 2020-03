18 Kirschbäume auf dem Schulhof

Die Erinnerung an die 16 getöteten Schülerinnen und Schüler und die beiden Lehrerinnen ist in Haltern an vielen Orten sichtbar, etwa auf dem Schulhof: Hier stehen 18 Kirschbäume und eine Gedenktafel aus Stahl mit den Namen der Opfer. Schuldirektor Ulrich Wessel hat Bänke aufstellen lassen. " Hier sitzen in den Pausen eigentlich vom ersten Tag an Schülerinnen und Schüler, essen ihr Butterbrot, lachen und scherzen , das war die Idee, wir wollten nicht eine Atmospäre der Trauer bewahren, sondern die Schüler, die verstorben sind, gehören wie selbstverständlich weiter zur Schulgemeinde und sind einfach präsent ."