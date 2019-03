Angesichts des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche hat der Münsteraner Bischof Felix Genn Verständnis für Kirchenaustritte geäußert. " Ich kann sehr gut verstehen, dass Menschen sich zu diesem Schritt entscheiden " heißt es im Fastenhirtenbrief des Bischofs, der in den Gottesdiensten am Wochenende (09.10.03.2019) vorgelesen werden sollte.

Bischof: Kirche hat Leid der Betroffenen nicht gesehen

In der Vergangenheit habe die Kirche das Leid der Betroffenen nicht gesehen und daher im Umgang mit den Tätern falsch gehandelt. In seinem Brief sichert der Bischof zu, Täter und Vertuscher genau zu identifizieren und zu benennen. " Ich werde dafür Sorgen tragen, dass die persönlichen Verantwortlichkeiten aufgearbeitet werden - nicht aus Rache, sondern zum Wohle der Gerechtigkeit ", so der Bischof.

Bischöfe wollen sexuellen Missbrauch in Kirche aufarbeiten

Am Montag (11.03.2019) kommen die katholischen deutschen Bischöfe zu ihrer Frühjahrsvollversammlung im niedersächsischen Lingen zusammen. Bei dem viertägigen Treffen befassen sie sich unter anderem mit der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Kirche - auch mit Blick auf den Anti-Missbrauchsgipfel im Februar im Vatikan.