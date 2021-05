Gendern im Kreis Lippe bald verboten?

Die Fraktionen von FDP, CDU und Freie Wähler / Aufbruch C im Lipper Kreistag wollen das Gendern in Schrift und Sprache verbieten lassen. Damit wollen sie Schreibweisen wie Bürger*Innen oder Politiker_Innen zukünftig vermeiden.

Begründung: Gendern ist zu kompliziert

Andreas Epp von den Freien Wählern/Aufbruch C.

Andreas Epp, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler / Aufbruch C im Kreistag sagt: "Wir haben mit diesem Antrag das Ziel, dass die Kreisverwaltung nicht mehr so wie bisher gendert. Die deutsche Sprache ist schon kompliziert genug. Mit großem I in Wort-Mitten, _I oder * verunsichern wir Leute nur unnötig. "

Bisher keine einheitlichen Regeln

Carsten Möller von der FDP (von links), Andrea Freitag, CDU, und Andreas Epp, Freie Wähler/Aufbruch C, reichten am Montag den Antrag ein.