Geldautomat gesprengt: Haus in Brand gesetzt

Ein Haus im Zentrum in Spenge (Kreis Herford) ist am frühen Samstagmorgen (31.03.2018) in Brand geraten, nachdem Unbekannte im Erdgeschoss einen Geldautomaten gesprengt hatten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, um den Brand in der Stadtmitte zu bekämpfen. " Live habe ich so etwas noch nicht miterleb t", so Thomas Reschke, der Leiter der Feuerwehr Spenge, die mit 80 Kräften im Einsatz war.

Trümmer übersäen den Marktplatz

Durch die Wucht der Detonation gingen der Polizei zufolge sogar Scheiben im gegenüberliegenden Haus zu Bruch. Trümmer- und Glasstücke übersäten die Straße und den Marktplatz. Das Uhren- und Schmuckgeschäft im Erdgeschoss brannte völlig aus, ebenso das Dachgeschoss. Die Bewohner, ein Rentnerehepaar, mussten ausquartiert werden, weil das Haus einsturzgefährdet ist. Ob die Räuber auch Uhren und Schmuck mitgenommen haben, ist unklar. Auch über die Beute aus dem Geldautomaten ist noch nichts bekannt.