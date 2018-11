Rechte Demo: Bielefelder wehren sich

Es ist nicht das erste Mal, dass die Bielefelder versuchen, einen rechten Aufmarsch in ihrer Stadt zu stören. Immer mal haben sie in der Vergangenheit demonstriert.

Am Samstag wollen sie es wieder tun und zwar gegen die Partei "Die Rechte NRW". Die Partei wird vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft und fordert in Bielefeld die Freilassung der verurteilten Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck.

Video starten, abbrechen mit Escape Kaufleute flaggen gegen rechts | Lokalzeit OWL | 08.11.2018 | Verfügbar bis 15.11.2018 | WDR | Von Sabrina Magdalena Heuwinkel

Zehn Gegendemonstrationen geplant

Ihnen steht das "Bielefelder Bündnis gegen Rechts" gegenüber, zu dem Parteien, Organisationen und Bürgerinitiativen gehören. "Alle, die für eine soziale, tolerante und weltoffene Stadt stehen, sind eingeladen, sich zu engagieren" , sagt Klaus Rees vom Bündnis. Seit Jahren haben sie die rechte Szene und ihre Entwicklung im Blick.

Mit zehn Veranstaltungen im Innenstadtbereich stellen sie sich auch am Samstag den rechten Demonstranten in den Weg. "Nazis und Holocaustleugner haben keinen Platz in Bielefeld. Wenn wir eine friedliche Möglichkeit finden, den Aufmarsch aufzuhalten, werden wir das tun" , so Klaus Rees. An möglichen Blockaden werde man sich nicht beteiligen.

"Tanz der Toleranz" auf dem Kesselbrink

"Wir sind laut, bunt und fröhlich. Und dazu gehört auch die Club-Szene" , so Michael Gugat, der die Versammlung am Kesselbrink organisiert. DJ's aus der Bielefelder Club-Szene laden dort zum "Tanz der Toleranz" ein. Mit einem Musik-Truck, auf dem sie auflegen, fahren sie gegen 14 Uhr los zum Willy-Brandt-Platz.

Große Kundgebung am Rathaus

Zur Kundgebung am Rathaus werden 2.000 Menschen erwartet.

Auch am Rathaus werden Bielefelder mit Live-Musik und Vorträgen demonstrieren. "Wir wollen zeigen, dass wir verhindern wollen, dass hier irgendwann politische Vertreter der Nationalisten im Rathaus sitzen" , sagt Murisa Adilovic. Mit ihren "Wir sind mehr"-Kundgebungen setzte sie wochenlang mit vielen anderen jeden Montag vor dem Rathaus ein Zeichen gegen Fremdenhass und Ausgrenzung.

Und noch aus einem anderen Grund ist das Rathaus strategisch wichtig für die Gegendemonstranten: Es liegt auf der Route, die der rechte Demontrationszug in Richtung Landgericht nehmen will.

Großes Polizeiaufgebot am Samstag

Mit einem Großeinsatz will die Polizei den geplanten Aufmarsch der Partei "Die Rechte NRW" absichern und versuchen, beide Lager möglichst zu trennen und eine Eskalation zu vermeiden.

Etwa 6.000 Gegendemonstranten erwartet das "Bielefelder Bündnis gegen Rechts" am Samstag. Zusätzlich rechnet die Polizei mit etwa 500 Anhängern der Partei "Die Rechte NRW", die am Mittag in Bielefeld eintreffen.