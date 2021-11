Geflügelpest: Mehrere Bestände im Kreis Borken vorsorglich gesperrt

Eine Geflügelhandlung aus dem Kreis Gütersloh hatte am 17. November Junghennen und Puten an insgesamt sieben kleine Geflügelhaltungen im Kreis Borken ausgeliefert. Die Tiere stammten aus einem Aufzuchtbetrieb im Kreis Paderborn, in dem die Geflügelpest am Tag darauf bestätigt wurde.

Erste Proben unauffällig

Tierärzte des Kreises Borken untersuchten das Geflügel umgehend und nahmen Proben. Das Ergebnis: unauffällig. Die Tiere sollen dennoch ein zweites Mal untersucht werden. Alle getroffenen Vorsichtsmaßnahmen bleiben vorerst in Kraft, heißt es von Seiten des Kreises Borken.

Aufruf zu Vorsichtsmaßnahmen

Auch Kleinstbetriebe sind dazu aufgerufen, ihr Geflügel vor der hochansteckenden Krankheit zu schützen, sagt Kreisveterinärin Anja Miebach, zum Beispiel indem sie es von Wildvögeln und Haustieren fernhalten. Geflügelhalter sollten ihre Ställe außerdem nur in sauberer Schutzkleidung betreten und regelmäßig desinfizieren.

Warnung auch im Kreis Coesfeld