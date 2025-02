Wie geflüchtete Lehrer in Deutschland arbeiten können

Auch wenn es Herausforderungen mit sich bringt, sei das LehrkräftePlus-Programm an der Uni Siegen in den vergangenen vier Jahren ein Erfolg gewesen: 77 internationale Lehrkräfte konnten das Programm in Siegen erfolgreich abschließen.

62 davon sind jetzt als Lehrkräfte tätig. Das erklärt Inga Schmalenbach, die Koordinatorin des LehrkräftePlus-Programmes an der Universität Siegen. Herausfordernd sei vor allem die Sprache und das Einfinden in das deutsche Schulsystem. Doch nach dem Qualifizierungsprogramm klappe das fast immer.

Fokus auf die Praxis

In dem einjährigen Programm besuchen die 20 bis 25 Teilnehmer Sprachkurse, pädagogische Seminare und interkulturelle Kurse. Darüber hinaus liegt der Fokus auf der Praxis: In der zweiten Hälfte des Programmes verbringen die Teilnehmer drei Tage in der Woche an einer Schule in der Region und lernen so den Unterrichtsalltag kennen.

Potenzial der geflüchteten Lehrer entfalten

Ziel des Programmes ist es einerseits, dem Lehrermangel etwas entgegenzusetzen. Deshalb werden vor allem Lehrkräfte für naturwissenschaftliche Fächer gesucht, denn hier ist der Bedarf besonders groß.

Andererseits soll das Programm die geflüchteten Lehrkräfte dazu befähigen, wieder in ihrem Beruf zu arbeiten. Inga Schmalenbach, die Programmkoordinatorin in Siegen betont, dass in den geflüchteten Lehrkräften ein enormes Potenzial stecke: Sie bringen neben ihrer Berufserfahrung ihre Muttersprache und das Verständnis für eine andere Kultur mit.