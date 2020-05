Inhaftierte in Bielefeld warten auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen

In den Gefängnissen von Ostwestfalen-Lippe warten die Inhaftierten darauf, dass die Corona-Schutzauflagen gelockert werden. Seit Mitte März dürfen keine Besuche mehr kommen. Wer im offenen Vollzug ist, darf kaum raus.

JVA : "Gefangene verfolgen Entwicklung draußen"

Trotzdem hätten die Gefangenen bisher viel Verständnis gezeigt, sagt Jens Seidler von der JVA Bielefeld-Senne dem WDR am Donnerstagabend, aber: " Die Gefangenen verfolgen natürlich auch die Lage draußen und die Entwicklungen draußen. Und die bekommen natürlich auch mit, dass es draußen erste Exit-Maßnahmen gibt. Und insofern werden wir natürlich auch immer häufiger von Gefangenen oder Angehörigen nach Exit-Maßnahmen gefragt. "

Sicherheit geht vor

Das könne er auch gut nachvollziehen, so der stellvertretende Anstaltsleiter. Man warte auf einen Erlass aus dem NRW Ministerium in Düsseldorf. Die zwei großen Justizvollzugseinrichtungen in Bielefeld hätten schon Schutzmaßnahmen für Besuche vorbereitet. Aber der Infektionsschutz müsse an erster Stelle stehen.

In den beiden großen Bielefelder Haftanstalten sitzen mehr als 1600 Gefangene ein. Der Infektionsschutz sei extrem wichtig.