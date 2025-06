In Lüdenscheid, Lippstadt und Kreuztal sind in diesem Frühjahr in Südwestfalen schon vermehrt Dohlennester gemeldet worden, sagt die Schornsteinfegerinnung für den Regierungsbezirk Arnsberg.

Dohlen sind Höhlenbrüter und stehen unter Naturschutz. Sie machen die Schornsteine mit Ästen, Moos, Tierhaaren, Papierschnipsel dicht, um dort ihr Nest zu bauen.

Schornsteinfeger Hans-Dieter Schaal

Schornsteinfegermeister Hans-Dieter Schaal erlebt in seinem Bezirk in Kreuztal eine echte Dohlengegend. Dort sind in einigen Straßen gleich mehrere Häuser nebeneinander betroffen.