Gefährlicher Matsch im trockenen Sorpesee

Christoph Hochstein ist einer der Baggerfahrer, die mit ihrem tonnenschweren Gerät dahin rollen, wohin im Moment zu Fuß niemand hingehen sollte. In das trockene Seebett. An der Oberfläche hat sich in den letzten Wochen eine Kruste über dem Matsch gebildet geworden – doch die Kruste trägt nicht.

Baggerfahrer Christoph Hochstein.

Baggerfahrer Christoph Hochstein weiß: „Das sieht wunderschön trocken aus, aber sobald man einmal darauf tritt, steckt man im Matsch fest. Sobald man versucht, den einen Fuß hochzuziehen, taucht der andere Fuß runter.“ Auch der Ruhrverband warnt dringend davor den Sorpesee an diesen Stellen zu betreten.

Touristen verfolgen Baggerarbeiten vom Ufer aus

Aus Cafés und Spazierwegen am Ufer der Sorpe können momentan viele Touristen die Baggerarbeiten verfolgen. Erst sinken die schweren Geräte nur leicht ein, dann aber schwappen Matsch und restliches Wasser fast bis in die Kabine der Bagger.

„Man arbeitet sich Meter für Meter vor“ , schildert Christoph Hochstein. „Und dann merkt man ja, wenn es runtergeht, dann nimmt man auch besser schon mal wieder den Rückzug, probiert es an einer anderen Ecke. Wir wollen ja schließlich keine Maschine versenken…“

Die Bagger kratzen alles, was lose ist, zusammen, legen es auf große Haufen nahe des Ufers, damit der Matsch trocknet. Von dort wird das Sediment mit Sattelzügen abgefahren, zur Rekultivierung einer ehemaligen Klärschlammdeponie in Bestwig-Velmede.

Täglich werden 50 Lkw-Ladungen abgefahren

„Täglich fahren wir 800 Kubikmeter weg“ , sagt Ruhrverbands-Projektleiter Walid Tarzi, „also etwa 50 Lkw-Ladungen.“ Noch bis Anfang Oktober soll das so gehen. Wenn lange andauernder Regen fällt, könnte es noch länger dauern.

Das Ausbaggern wurde nötig, weil Bäche, die in den Sorpesee münden, in den vergangenen etwa 30 Jahren jede Menge Sediment anspülten. „Das muss jetzt raus, denn wo Sediment liegt, kann kein Wasser sein“ , sagt Holger Mühlhan, Polier auf der Baustelle. Und Wasser aufstauen – das ist ja die Aufgabe des Sorpesees. Aus ihm wird Trinkwasser gewonnen und in Trockenzeiten gibt der See Wasser an die Ruhr ab, damit die nicht trocken fällt.

Fische konnten sich andere Plätze suchen

Apropos trocken fallen: Das Wasser aus dem Vorbecken wurde über Wochen hinweg ganz langsam abgelassen, damit Fische und andere Lebewesen die Möglichkeit hatten, sich darauf einzustellen und sich neue Plätze zu suchen. Fischereibeauftragte des Ruhrverbandes achteten darauf, dass hier keine Probleme entstehen.

Und wenn ab dem Herbst das Wasser wieder aufgestaut wird, können Fische, Muscheln, Enten und Schwäne auch wieder zurückkommen.