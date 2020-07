Die Villa ten Hompel in Münster erinnert seit Mittwoch (15.07.2020) mit einer Außen-Ausstellung an den Holocaust. "Einige waren Nachbarn" heißt die Schau, die das Verhalten von Opfern und Mittätern in der NS -Zeit in den Mittelpunkt stellt.

Ausstellung unabhängig von Öffnungszeiten

Der Gallery-Walk

Bis zum 9. Oktober ist die Ausstellung rund um die Uhr zu sehen - unabhängig von den Öffnungzeiten der Gedenkstätte, so die Stadt Münster. Das ist deshalb möglich, weil die Schau als so genannter Gallery Walk am Außenzaun der Villa ten Hompel angebracht worden ist.

Mehr als 8000 Besucher

Die Ausstellung war bereits im Januar und Februar in den Räumen der Villa ten Hompel zu sehen. Die Resonanz sei überwältigend gewesen, so die Veranstalter. Mehr als 8000 Zuschauer und fast 60 Schulklassen hätten die Bilder und Texte bereits angesehen.

Persönliche Schicksale