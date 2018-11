Insgesamt 19 Straßenwärter sind in den vergangenen 25 Jahren landesweit bei ihrer Arbeit durch anderer Verkehrsteilnehmer ums Leben gekommen. 511 wurden seit 1993 verletzt. Die Kolleginnen und Kollegen des Landesbetriebs Straßen NRW haben ihrer am Mittwoch (21.11.2018) bei einer Gedenkfeier gedacht. Die 19 Namen derjenigen, die auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen ums Leben kamen, wurden dabei vorgelesen.

Mehr Rücksicht gefordert

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst bei der Gedenkveranstaltung

An der Autobahn-Kapelle an der A31 bei Gescher kamen mehrere hundert Angehörige und Kollegen zum stillen Gedenken und einer Kranzniederlegung zusammen. Auch NRW -Verkehrsminister Hendrik Wüst nahm an der Gedenkveranstaltung teil. Man wolle zum einen zeigen, dass die Getöteten nicht vergessen sind, zum anderen an alle Verkehrsteilnehmer appellieren, vorsichtig zu fahren und Rücksicht zu nehmen, auf die 1900 Straßenwärter, die täglich in NRW einen gefährlichen Job machen.

Tödliche Unfälle gehen zurück

In den vergangenen Jahren sei die Zahl der tödlichen Unfälle zurückgegangen, dennoch bleibe ein großes Risiko für die Kolleginnen und Kollegen. 2018 war die Zahl der bei der Arbeit verletzten Straßenwärter mit drei so niedrig wie noch nie zuvor. Der Mitarbeiter einer privaten Straßenbaufirma allerdings kam ums Leben.