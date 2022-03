Germanwings-Absturz: Gedenken in Haltern

Stand: 24.03.2022, 07:25 Uhr

In Haltern am See gedenken viele Menschen am Donnerstag der Opfer des Absturzes einer Germanwings-Maschine vor sieben Jahren. Unter den 150 Toten waren auch 16 Schülerinnen und Schüler, sowie zwei Lehrerinnen des Halterner Joseph-König-Gymnasiums.