Große Teile des Wohnviertels wurden zerstört

Im niederländischen Enschede gedenken die Menschen am Mittwoch (13.05.2020) der Opfer der Feuerwerks-Katastrophe vor 20 Jahren. Am 13. Mai 2000 ereigneten sich auf dem Gelände der Feuerwerksfabrik "S.E. Fireworks" mehrere Explosionen. Die Wucht war so stark, dass große Teile des Stadtteils Roombeek völlig verwüstet wurden, zahlreiche Häuser gerieten in Brand. 23 Menschen starben, fast 1.000 wurden verletzt. 650 Wohnungen wurden zerstört.

Unglück nie ganz aufgeklärt

Zahlreiche Wohnungen brannten aus

Wie genau es zu der Katastrophe kommen konnte, ist bis heute trotz mehrerer Untersuchungsberichte nicht völlig geklärt. Nach mehreren Prozessen wurden zwei Manager der Firma "S.E. Fireworks" damals wegen Verstößen gegen Sicherheitsauflagen verurteilt, ein mutmaßlicher Brandstifter freigesprochen.

Stadtviertel neu aufgebaut

Das Unglücksviertel wurde neu aufgebaut

Heute erinnern nur noch Gedenktafeln an die Verwüstungen der Explosionen. Der Stadtteil Roombeek wurde schon vor vielen Jahren wieder komplett neu aufgebaut. Die Bürger haben dabei ihre Ideen der Neugestaltung eingebracht. Der eigentliche Unglücksort blieb frei, er sei wie eine Narbe, sagte Enschedes Bürgermeister Onno van Veldhuizen am Mittwoch.