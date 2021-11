Interview: Erfolgsgeschichte einer Rumänin

Sie nimmt teil am Projekt „Erzähle deine Geschichte“ und spricht im WDR-Interview über ihre Erlebnisse.

WDR: "Was ist Ihnen von Ihrem Start in Deutschland in Erinnerung geblieben?"

Rebecca Pascu: "Ich war acht Jahre alt als ich nach Deutschland kam. Nach Deutschland zu kommen bedeutete, man schaut nur auf den Boden. Mit acht Jahren konnte ich schon etwas. Aber hier musste ich wieder von vorne anfangen."

WDR: "Wie haben Sie in Rumänien gelebt?"

Pascu: "Ich bin bei meiner Tante aufgewachsen – auf dem Land. Da gab es nur Sandstraßen, Pferdefuhrwerke und die Milch kam frisch von der Kuh, die meine Oma gemolken hat. Deutschland war ein Kulturschock."

WDR: "Wie ging es dann weiter?"

Pascu: "Ich bin in eine Klasse nur mit Kindern mit Migrationshintergrund gekommen. In der dritten Klasse kam ich dann in eine normale Klasse, weil ich so schnell Deutsch gelernt hatte. In der vierten Klasse gehörte ich dann zu den Klassenbesten und bekam die Empfehlung für das Gymnasium."

WDR: "Wie nahmen Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler und Lehrerinnen und Lehrer sie wahr?"

Pascu: "Die Türken hatten sich, die Italiener ebenfalls. Ich war immer die einzige Rumänin – auch später im Gymnasium. Deshalb musste ich schnell Deutsch lernen. Ich konnte nur auf Deutsch Kontakte knüpfen."

WDR: "Waren Sie eine Außenseiterin?"

Pascu: „Ich habe mich oft alleine gefühlt. Ich war die aus dem Osten.“

WDR: "Begegnete man Ihnen mit Vorurteilen?"

Pascu: "Manche Lehrer schon. Bei Rumänen heißt es immer, die aus dem Osten. Pass auf, die klauen, sind kriminell. Das sind Zigeuner. Das Wort fiel immer wieder – Zigeuner."

WDR: "Was macht das mit einem Kind oder einem Teenager?"

Pascu: "Ich bin sehr ehrgeizig. Ich möchte zeigen, dass die Vorurteile nicht stimmen, dass auch eine Rumänin etwas leisten kann. Das hat bestimmt mit meiner Geschichte zu tun."