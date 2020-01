Soester bedroht Autofahrer mit Schreckschusspistole

Ein 27-jähriger Fußgänger hat in Welver im Kreis Soest Autofahrer mit einer Waffe bedroht. Der Mann hatte am Samstag an einer Straße auf vorbeifahrende Pkw gezielt. Das teilte die Polizei am Sonntag (05.01.2020) mit.

Waffe sah täuschend echt aus

Der 27-Jährige hatte "offensichtlich übermäßig Alkohol" getrunken, so die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten ihn problemlos überwältigen. Dabei stellten sie fest, dass es sich bei der Pistole um eine Schreckschusswaffe handelt, die allerdings "einer echten Waffe täuschend ähnlich" sah.

Sie wurde sichergestellt, der Mann kam zur Ausnüchterung auf die Wache. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Bedrohung verantworten.

Stand: 05.01.2020, 11:08