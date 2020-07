Erstes Fußballspiel vor Zuschauern in Siegen

Die Sportfreunde Siegen lassen am Mittwoch (22.07.2020) zum ersten Mal seit dem Corona-Lockdown wieder Zuschauer zu einem Spiel ins Leimbachstadion. Um 19:30 Uhr steht das erste Fußball-Testspiel in der Sommerpause gegen Dietkirchen an. Damit findet in Siegen eines der ersten Fußballspiele vor zahlendem Publikum in ganz Deutschland seit langem statt.

Tickets nur an der Abendkasse

Sportfreunde Fans vor der Corona-Pandemie