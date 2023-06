Funkstille – Wenn Eltern keinen Kontakt zu ihren Kindern haben

Im Esszimmer hängen Familienfotos. Von ihrem Mann und den Kindern. Zwei Töchter, zwei Söhne. Heile Welt in dem kleinen Siedlungshaus im Siegerland. Nicht wirklich. Der älteste Sohn hat den Kontakt zur Familie abgebrochen – mit Mitte 20.

"Mein Sohn hat vor zweieinhalb Jahren den Kontakt abgebrochen - nach einer Diskussion am Telefon, was in meinen Augen eine Lappalie war," erzählt seine Mutter. Sie leidet und sie schämt sich. Deshalb möchte sie ihren Namen hier nicht nennen, weil in den Augen der anderen "immer wir Eltern Schuld haben," glaubt sie.

"Dieses Warum – ist das Schlimmste. Wenn die Kinder sich erklären würden und man könnte vielleicht irgendetwas aus dem Weg räumen, dann wäre es einfacher."

"Die Schuld wird immer den Eltern gegeben"

Das Esszimmer ist der Mittelpunkt des Hauses. Ein großer Tisch mit Platz für die ganze Familie. Ein Stuhl bleibt leer. Und jetzt fängt die Frau an zu weinen, die vorher so gefasst war und von sich selber sagt, "ich bin doch stark."

Die Erinnerungen an ihren Sohn werden gehütet.

Sie weiß nicht, warum ihr Sohn den Kontakt nicht mehr möchte: "Dieses Warum ist das Schlimmste. Wenn die Kinder sich erklären würden und man könnte vielleicht irgendetwas aus dem Weg räumen, dann wäre es einfacher. " Von ihrer großen Tochter weiß sie, dass ihr Sohn immer noch in Siegen lebt. Dass er eine Freundin hat, dass er arbeitet. Die Vorstellung, ihn zufällig in der Stadt zu treffen, macht Angst: "Weil man nicht weiß, wie reagiert er? Schaut er durch mich durch? Dreht er sich um? Geht er weg?"

"Alles was ich mache, ist verkehrt"

Sprachlosigkeit und Hilflosigkeit sind geblieben. "Soll man sich melden? Soll man lieber gar nichts machen, abwarten? Wie ich es mache, mache ich es verkehrt." Es sind so viele Fragen, auf die sie keine Antwort hat. Deshalb hat sie die Selbsthilfegruppe gegründet: "Ich war so erstaunt, wie viele Familien das gleiche Problem haben wie ich."