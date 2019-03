Die IT -Agentur Digital Enabler aus Bielefeld hat im Herbst 2017 den Fünf-Stunden-Arbeitstag eingeführt. Von acht bis 13 Uhr. Die Idee dahinter: die Mitarbeiter sollen in dieser Zeit so effizient arbeiten, dass sie bis zum Mittag ihr komplettes Tagespensum geschafft haben. Trotz der kürzeren Arbeitszeiten bekommen die Mitarbeiter alle ein volles Gehalt.

Strikte Trennung von Arbeit und Freizeit

Bundesweit hat die Firma mit ihrem Arbeitszeitmodell Schlagzeilen gemacht. Schließlich handelt es sich um ein Novum in Deutschland. Firmen-Chef Lasse Rheingans hat es gewagt und setzt bei dem Modell auf eine strikte Trennung von Arbeit und Freizeit: "Wir haben versucht, diese Standardzeiträume für Meetings zu minimieren. Das ist ja oft immer so: ja, komm wir setzen uns ein Stündchen zusammen. Und in so eine Stunde hat man so jedes zweites Wochenende des letzten Jahres durchdiskutiert; jeden dritten Urlaub, und was zu Hause sonst noch los ist. Aber wenn man wirklich zielorientiert zusammen sitzt, reicht oft eine Viertelstunde. "

Firma für Award nominiert

Rheingans will, dass seine Mitarbeiter das Gleiche wie vorher in sieben oder acht Stunden leisten. An einer Wand im Büro hängt als eine Art Motivationshilfe ein Bildschirm. Wie bei einem Countdown läuft auf der Uhr die Zeit von fünf Stunden sekundengenau ab. Bisher klappt das neue Modell gut, so Rheingans. In der Regel verlassen fast alle nach fünf Stunden ihren Arbeitsplatz. Aber natürlich gibt es auch hier hin und wieder Ausnahmen, sagt Mitarbeiter Luca Anzaldo: "Wenn man sein Tagesziel nicht erreicht hat in den fünf Stunden, dann bleibt man so lange bis man es geschafft hat. Dann bleibe ich halt sechs Stunden oder sieben. "

Wegen ihrer innovativen Arbeitsabläufe ist die Firma aus Bielefeld jetzt auch für einen Branchenpreis nominiert. Am Donnerstag wird der "New Work Award" in Hamburg vergeben.

