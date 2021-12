Pflegeheim in Gütersloh: Fünf Corona-Tote

In der betroffenen Einrichtung in Gütersloh gibt es weitere regelmäßige PCR -Reihentestungen - für alle Bewohner, aber auch für alle Mitarbeitenden. Über die Zahl der infizierten Mitarbeitenden wollte die Leitung keine Auskunft geben.

Gesundheitsamt: Beschäftigte tragen Viren ein