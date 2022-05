Grundschüler aus Arnsberg wollen Frieden

Kriegsopfer als Mahnung für den Frieden

Deshalb ziehen die Schulkinder am 17. Mai 2022 von ihrer Schule in einem Friedenszug zum Mahnmal der Möhnekatastrophe durch die Neheimer Innenstadt. Auf ihren Plakaten steht dann das Wort Frieden auf Arabisch, Türkisch, Albanisch, Deutsch und in vielen anderen Sprachen.

Friedenstext der Neheimer Grundschulkinder

Die Schüler und Schülerinnen erinnern an die getöteten Kinder der Möhnekatastrophe, von denen die drei Opfer der Familie Pape dem Kriegsschrecken ein Gesicht geben. Gerade deshalb appellieren die Schulkinder daran, den aktuellen Krieg zu stoppen.

Dafür werben sie in ihren Texten und auf ihren Plakaten. Denn den Krieg will ja keiner, sagen sie. Es sei schön, wenn alle zusammenleben und sich verstehen. Und das ist etwas, was die Schule mit über 80 Prozent Migrationsanteil bereits seit langem problemlos praktiziert.

