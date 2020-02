Friedrich Merz will sich am Montagabend (10.02.2020) bei einer Feierstunde in Siegen nicht zu einem möglichen Parteivorsitz äußern. Es ist der erste öffentliche Auftritt nach dem angekündigten Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer: Eine Feierstunde der CDU -Arbeitnehmerschaft ( CDA ) in Siegen.

Merz äußert sich zu Thüringen

Merz hält eine Laudatio auf den Anlagenbauer SMS , der den "Roswith-Oerter-Preis" erhält – unter anderem für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und eine hohe Ausbildungsquote. Er spricht gewohnt eloquent über die Verdienste der Firma SMS - schlägt aber auch einen Bogen zur Bundespolitik:

Friedrich Merz im Interview am Abend in Siegen

Merz kritisiert das Verhalten aller Beteiligten bei der Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen und spricht sich gegen das Erstarken der politischen Ränder von Links und Rechts gleichermaßen aus. " Mit mir wird es irgendeine Form der Zusammenarbeit, eine Kooperation mit der AfD nie geben. "

Unterstützung für AKK

Wozu er nichts sagt, das ist seine künftige Rolle in der CDU . Parteivorsitzender, Kanzlerkandidat: Für diese Posten werden ihm Ambitionen nachgesagt. Öffentlich äußern wollte er sich in Siegen zu diesen Themen nicht. " Wir diskutieren die Lage unserer Partei hinter verschlossenen Türen und nicht in der Öffentlichkeit. "

Zuvor hatte er bei Twitter bereits Annegret Kramp-Karrenbauer Respekt ausgesprochen und Hilfe angeboten: " Ich gebe ihr jede Unterstützung dabei, den Prozess ihrer Nachfolge und der Kanzlerkandidatur als gewählte Parteivorsitzende von vorn zu führen ", schreibt er dort. Kluges Nachdenken sei jetzt wichtiger als schnell zu reden, ließ er seinen Sprecher sagen.

Viele der rund 80 geladenen Gäste in Siegen, vor allem CDU -Mitglieder, sehen das genauso. Andere haben ihren Wunschkandidaten gefunden und sehen in Merz den legitimen Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer.