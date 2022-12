Friedenslicht in Münster angekommen

Das Licht hatte bis zum münsterischen Dom einen Weg von mehr als 3.500 Kilometer hinter sich: Per Flugzeug und Auto von Bethlehem nach Westfalen. Besonders für die Menschen in der Ukraine sei das Friedenslicht in diesem Jahr von großer Bedeutung, hieß es am Sonntag bei der Aussegnungsfeier im Dom. Es soll ein Zeichen für Frieden und Völkerverständigung sein.

Bereits seit 1986 wird das Friedenslicht verteilt. Das Motto in diesem Jahr: " Frieden beginnt mit Dir ". Auch in diesem Jahr hat das Bistum Münster den Gottesdienst live im Internet übertragen.