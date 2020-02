In Bielefeld ruft die Fridays For Future Bewegung am späten Donnerstagvormittag (13.02.2020) zu einem NRW -weit zentralen Klimastreik auf. Unter dem Motto "They don't really care about us" werden dazu etwa 5.000 Menschen erwartet.

Vier Demonstrationsrouten und ein Fahrradkorso

Vier Demonstrationszüge wollen sich um 12 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Jahnplatz treffen. Danach geht es weiter zum Lokschuppen, wo die große Wirtschaftskonferenz "Hinterland of Things" stattfindet. Mit einem Fahrradkorso möchte man zur gleichen Zeit die Innenstadt umkreisen.

Die Klimabewegung will die auf der Wirtschaftskonferenz vertretenen Unternehmen mit ihrer Aktion auffordern, endlich zu handeln. "Da wollen wir halt dabei sein, um aufzupassen, dass da kein Greenwashing passiert, dass die Unternehmen endlich handeln" , sagt Schülerin Meret Karenfort. "Dass man sich zu gewissen Dingen verpflichtet – konkrete Sachen wie zu Ökostrom wechseln. Ganz konkrete Maßnahmen, die man dann auch messen kann."

Straßensperrungen und ÖPNV -Ausfälle

Auf der Wirtschaftskonferenz "Hinterland of Things" werden 1.300 Teilnehmende aus Ostwestfalen-Lippe und ganz Deutschland erwartet – darunter Tech-Unternehmen, Start-Ups und Investoren.

Entlang der Demonstrationsrouten kommt es bis voraussichtlich 17 Uhr zu einzelnen Straßensperrungen und Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr.