Mann schläft im falschen Bett - und erschreckt Frau aus Ascheberg

Als die Polizisten bei der genannten Adresse ankamen, war der Mann schon weg. Er war ebenfalls wach geworden und " grußlos an der Frau vorbei ins Nachbarhaus gegangen ", so ein Polizeisprecher. Die Beamten klingelten an eben jenem Nachbarhaus, trafen den Mann an, der die Nacht im falschen Bett verbracht hatte und staunten über seine Geschichte.

Betrunken im Haus vertan

Demnach hatte der Nachbar einen feuchtfröhlichen Abend beim Schützenfest verbracht. Seine Freunde hätten ihn volltrunken nach Hause gebracht - sich aber in der Tür vertan. Wie die Männer in das Haus der Nachbarin gelangen konnten, erklärt sich die Polizei so: " Die Haustür der Frau stand den Ermittlungen zufolge in der Nacht offen. So konnten die Freunde problemlos in das falsche Haus und bis ins Schlafzimmer kommen, wo sie den Mann dann gutgläubig ins Bett direkt neben die Bewohnerin legten."

Die Bewohnerin will von den Eindringlingen nichts mitbekommen haben, sie habe tief und fest geschlafen. Der Mann versprach den Beamten, " in nüchternem Zustand noch einmal das Gespräch mit seiner sichtlich erschrockenen Nachbarin zu suchen."

Über das Thema berichten wir im Hörfunk in der Lokalzeit Münsterland am 10.06.22