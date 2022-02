Stalking im Liebeswahn: Pfarrer muss mit Nachstellungen leben

Die Angeklagte sei nicht schuldfähig, begründete das Gericht das Urteil. Damit hat der Richter den Schuldspruch durch das Amtsgericht Meschede aufgehoben. Vor zwei Jahren war die Frau dort zu einer neunmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden.

Die Angeklagte wurde freigesprochen.

Die Angeklagte, die heute ihren 79. Geburtstag feiert, stellt dem Pfarrer aus Meschede-Freienohl seit 20 Jahren nach. Begonnen hat alles nach einem Seelsorgetermin im Jahr 2000. Nach diesem ersten Treffen stellte die Frau dem Pfarrer immer wieder nach.



Tägliche Liebes-Mails und Obszönitäten



Ein Striptease im Pfarrgarten, obszönes Rufen und Platzieren von Phallussymbolen rund um das Pfarrhaus, andauernde Liebes- E-Mails un d S MS – der Pfarrer von Freienohl rechnet täglich mit einer Aktion.



Dieser Prozess behandelte nur Vorgänge ab November 2017. Die 79-Jährige war in der Vergangenheit bereits einige Monate in Untersuchungshaft und auch schon über Jahre in der Psychiatrie. An ihrem Verhalten hat sie dadurch nichts geändert.

In eineinhalb Dutzend Gutachten wurde sie mal für schuldfähig, mal für schuldunfähig gehalten. Im Berufungsprozess attestierte ihr diesmal der Gutachter eindeutig einen Liebeswahn. Daher sei sie schuldunfähig.



Freispruch für Taten im Liebeswahn

Michael Hammerschmidt, Pfarrer aus Freienohl



Aufgrund ihrer Wahnerkrankung sei sie nicht in der Lage, ihr Verhalten zu ändern. Sie sei überzeugt, dass der Pfarrer sie auch liebe, aber es wegen seines Berufs nicht zeigen könne. So erklärte der Gutachter das Muster der Liebeswahnerkrankung. Das sei nur auf einen Menschen fixiert, es sei unwahrscheinlich, dass sie das bei einem anderen Menschen wiederholen würde

Sowohl Verteidiger, als auch die Staatsanwaltschaft folgten den Ausführungen des Gutachters. Beide Seiten plädierten für einen Freispruch. Der Pfarrer, der den Prozess verfolgte und als Zeuge aussagte, nahm den Urteilsspruch resigniert und kopfschüttelnd hin.

Pfarrer muss weiterhin Nachstellungen befürchten

Landgericht Arnsberg hebt Urteil des Amtsgerichts auf



Das Gericht sprach dem Pfarrer als Opfer sein Bedauern aus, die Nachstellungen über zwei Jahrzehnte ertragen zu müssen. Es sah aber aus juristischer Sicht keine andere Urteilsmöglichkeit.



Der Verteidiger sieht beide Seiten als Opfer. Bei der Frau durch Erkrankung, beim Pfarrer durch zwei Jahrzehnte erlittenes Nachstellen. Alle Seiten befürchten, dass nach dem Freispruch das Stalking weiter gehen wird.