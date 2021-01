"Wohl kein Zufall": Corona-Verstöße in Freikirchen-Gottesdiensten

WDR: Warum kommt es gerade in Freikirchen zu Verstößen gegen die Corona-Regeln?

Martin Fritz: Es gibt Hunderte verschiedene Freikirchen, die sich zum Teil stark unterscheiden, da gibt es wirklich eine große Bandbreite. Die allermeisten Gemeinden halten sich strikt an die Corona-Regeln, viele haben auch sicherheitshalber ganz auf digitale Formate umgestellt. Trotzdem ist es wohl kein Zufall, dass es freikirchliche Gemeinden waren, in denen es zu Verstößen gekommen ist.

WDR: Warum?

Martin Fritz von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen

Fritz: Wenn es so etwas wie einen gemeinsamen Nenner freikirchlicher Frömmigkeit gibt, dann den, dass man sich vom großkirchlichen Christentum absetzen will. Die religiöse Praxis und Lehre in der katholischen und evangelischen Kirche gilt vielen als zu lasch, zu unentschieden, zu sehr von Kompromissen mit dem Zeitgeist geprägt. Den Freikirchen geht es tendenziell um ein intensiveres, entschiedeneres Christentum.

WDR: Und dazu gehören auch Gottesdienste mit mehr Besuchern als erlaubt?

Fritz: Die religiöse Gemeinschaft hat in Freikirchen eine besonders hohe Bedeutung. Darum ist auch die Zahl der Gottesdienstbesucher in freikirchlichen Gemeinden, gemessen an den Mitgliedern, durchschnittlich um ein Vielfaches höher als in katholischen und evangelischen Gemeinden. Und manchen Anhängern von Freikirchen fällt es noch deutlich schwerer als den sogenannten Normalchristen, auf Präsenzgottesdienste zu verzichten.

WDR: Wenn Gottesdienste aufgelöst wurden, dann unter anderem deshalb, weil dort gesungen wurde. Wieso lässt sich nicht einfach auf Gesang verzichten?

Fritz: Dass man zurzeit nicht singen darf, ist wohl für die meisten Gottesdienstbesucher, auch in den Großkirchen, schmerzlich. In manchen Freikirchen - vor allem in charismatisch-pfingstlich geprägten Gemeinden - hat das Singen allerdings einen besonders hohen Stellenwert.

Für viele Gläubige drückt sich gerade im Gesang die Gottverbundenheit aus. Dabei geht es um ein intensives religiöses Erleben. Es geht darum, auf emotionale Weise gemeinsam die Gegenwart des Heiligen Geistes zu spüren.