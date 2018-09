Die im Alter von 13 Jahren mit einem 40 Jahre älteren Blomberger verschwundene und nun wieder heimgekehrte Maria H. aus Freiburg hat nach eigenen Angaben die meiste Zeit in Italien verbracht. Das berichtete die Polizei am Donnerstag (06.09.2018), nachdem sie die junge Frau am Mittwoch befragt hatte. " Der inzwischen 18-Jährigen geht es augenscheinlich gut und sie ist wohlauf ", teilte die Polizei mit.

Maria H. meldet sich bei Facebook zu Wort

Die jahrelang vermisste Maria H. hat sich nach ihrer Rückkehr auch bei Facebook zu Wort gemeldet. " Nach meinem 18. Geburtstag, als ich mich in Sicherheit wusste, informierte ich mich über die Ermittlungen ", schrieb die heute 18-Jährige am Donnerstag auf der Facebook-Seite " Bitte findet Maria ", die ihre Mutter für die Suche nach dem Mädchen ins Leben gerufen hatte. " Dabei wurde mir bewusst, wie sehr meine Familie nach mir sucht und ich konnte es vor schlechtem Gewissen nicht mehr aushalten. " Ihre Mutter bestätigte die Echtheit des Eintrags.

Freunde ihres Vaters holten sie aus Mailand zurück

In der vergangenen Woche meldete sie sich bei ihrem Vater und wurde von Freunden des Vaters aus Mailand nach Hause zurückgeholt. Der Polizei sagte sie, sie habe die meiste Zeit in Italien verbracht. 2013 sei sie freiwillig mit dem Blomberger Bernhard Haase weggegangen. Sie hätten einige Zeit in Polen verbracht und im Auto des Blombergers geschlafen. Vor dem Mann sei sie bereits in Polen weggelaufen, da sich sein Verhalten ihr gegenüber verschlechtert habe, schrieb sie bei Facebook. Nach Polizeiangaben war sie mit dem Rad einige Zeit in Osteuropa unterwegs, ehe sie nach Italien kam, wo sie seitdem wohnte.

Blomberger wird mit internationalem Haftbefehl gesucht