Freibäder wollen Saison verlängern

Im bergischen Land halten die Badbetreiber an ihren Plänen fest. In Wermelskirchen-Dabringhausen war bereits am Sonntag (26.08.2018) der letzte Badetag. In den sechs Wochen Schulferien - nur dann war geöffnet - kamen 30.000 Besucher, fast viermal so viel wie im Vorjahr. Auch am Wuppertaler Eckbusch und im Solinger Ittertal ist die nächste Saison Dank der guten Einnahmen in diesem Sommer gesichert.

Stand: 27.08.2018, 13:32