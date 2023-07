Mutter suchte jahrelang den Mörder ihrer Tochter Frauke Liebs - jetzt will sie aufgeben

Die 21 -jährige Frauke Liebs hatte in einer Kneipe in Paderborn ein Fußballspiel geschaut. Auf dem Weg zurück zur Wohnung verschwand sie spurlos.

Ingrid Liebs gibt die Suche nach dem Mörder auf

Ingrid Liebs hat sich eine "Arbeitsecke" im Wohnzimmer ihrer Doppelhaushälfte in Lübbecke eingerichtet. Ihr Laptop steht dort auf einem kleinen Tisch. Sie setzt sich regelmäßig hierher und liest Mails.

Es sind Zuschriften, die sie über ihre Homepage erreichen. Auf der Seite hat sie Fakten zum Verbrechen an ihrer Tochter zusammengetragen und bittet um Hinweise. Auch eine Belohnung von 30.000 Euro ist dort ausgelobt. Doch jetzt soll Schluss sein.

Ich habe die Hoffnung verloren, dass ich den Täter noch finde. Ingrid Liebs

Ingrid Liebs will wissen, warum ihre Tochter Frauke sterben musste

Ingrid Liebs hat resigniert. Sie kann nicht mehr. Seit 17 Jahren will sie wissen, warum ihre Tochter sterben musste. Sie hat in dieser Zeit zahlreiche Interviews gegeben. Dann vor drei Jahren die Homepage eingerichtet. Immer in der Hoffnung, dass sich jemand meldet, der irgendetwas belastbares aussagt und zur Aufklärung des Falls beitragen kann.

Denn bis heute gibt es zum Täter keine Spur. Bislang hätten ihr viele "Wichtigtuer" und "Verschwörungstheoretiker" geschrieben, sagt sie im Gespräch mit dem WDR : " Ich merke, dass ich mich darüber aufrege und dass es mir dann nicht gut geht. Deshalb höre ich jetzt mit 70 auf ".

Ingrid Liebs will wissen, warum der Täter das getan hat

Ingrid Liebs macht einen reflektierten Eindruck. Die pensionierte Leiterin eines Gymnasiums wirkt auf den ersten Blick ausgeglichen. Doch im Laufe des Gesprächs ist ihre innerliche Anspannung zu spüren.

Sie habe sich vor Jahren Hilfe von einem Psychiater geholt, erzählt sie. Aber natürlich hinterlasse das Erlebte noch immer Spuren. Es nage an ihr, nicht zu wissen, was genau mit ihrer Tochter passierte.

Der hat eine Woche mit dieser jungen Frau zusammen verbracht. Zusammen gelebt, zusammen gegessen, ist mit ihr durch die Gegend gefahren und entscheidet am Schluss, dass sie sterben muss. Ich würde gerne hören, warum? Ingrid Liebs

Erste Tage nach dem Verschwinden

Ingrid Liebs erinnert sich gut an die erste Zeit nach dem Verschwinden ihrer Tochter

Ingrid Liebs erinnert sich noch gut an die ersten Tage nach dem Verschwinden ihrer Tochter. An die Zeit der Ungewissheit. Der Unbekannte hatte erlaubt, dass sie ihre Freunde und ihre Familie anrufen durfte. Nach einer Woche riss der Kontakt ab.

Die Homepage wird im Oktober gelöscht

Ingrid Liebs will ihre Homepage am vierten Oktober löschen. Ab diesem Tag gibt es von ihr auch keine Belohnung mehr. An diesem Tag vor genau 17 Jahren wurde die Leiche ihrer Tochter in einem Wald bei Lichtenau im Kreis Paderborn gefunden. " Ich bin traurig, aber ich verzweifele nicht ", sagt sie.

Ihr Sohn, ihre zweite Tochter, das Enkelkind und ihr neuer Lebensgefährte seien wichtige Ankerpunkte in ihrem Leben. "Man muss auch mal wieder lachen können. Das Leben geht weiter", so Ingrid.

Ingried Liebs hofft, dass der Täter noch gefunden wird

Persönlich höre sie zwar auf zu suchen, aber natürlich hoffe sie, dass der Täter noch gefunden wird. " Ich appelliere an Mitwisser oder Täter zu sagen, was gewesen ist. Damit ich abschließen kann ", sagt sie.

Der zuständige Staatsanwalt habe versichert, weiter zu suchen

Mit dem zuständigen Staatsanwalt bleibe sie in Kontakt. Der habe versichert, weiter zu suchen. Es sei nicht beabsichtigt, die Akte Frauke Liebs zu schließen, das bestätigte er auch dem WDR .

