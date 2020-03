Die Frauenhäuser in Südwestfalen mussten im vergangenen Jahr fast doppelt so viele Frauen ablehnen wie im Jahr zuvor: mehr als 700. Das ist das Ergebnis einer WDR -Umfrage unter den Frauenhäusern anlässlich des Weltfrauentags am Sonntag (08.03.2020).

Mehr Frauen suchen Hilfe und bleiben länger

Frauen suchen zum Beispiel wegen häuslicher Gewalt Hilfe

Nur einem Drittel der Frauen, die Hilfe suchen, kann geholfen werden. Der Grund ist meistens Überfüllung. Fast alle Frauenhäuser in NRW sind zur Zeit belegt, in ganz Südwestfalen ist am Freitag (06.03.2020) nur noch ein Zimmer in Arnsberg frei.

Jeder Kreis in Südwestfalen hat ein Frauenhaus. Das Siegener hat zehn Zimmer, die restlichen je acht - daran hat sich jahrzehntelang nichts geändert. Die Plätze werden aber immer begehrter, denn die Zahl der Frauen, die zum Beispiel wegen häuslicher Gewalt Hilfe suchen, steigt stetig.

Eigentlich braucht SWF etwa 140 Zimmer

In Südwestfalen gibt es kaum freie Zimmer

Das liegt laut Expertinnen daran, dass das Thema Gewalt bei Frauen in der Öffentlichkeit intensiver diskutiert wird und dass Frauen bewusster wird: Sie müssen das nicht aushalten. Hinzu kommt, dass die Frauen länger bleiben, weil bezahlbare Wohnungen knapp sind. Teilweise wohnen sie mit mehreren Kindern bis zu ein Jahr lang im Frauenhaus.

Deswegen seien die bisherigen 42 Frauenhaus-Zimmer in Südwestfalen deutlich zu wenig. Außerdem entspricht die Zahl nicht der von Deutschland unterzeichneten "Istanbul-Konvention" des Europarates. Die sieht vor, dass zweieinhalb Plätze pro 10.000 Einwohner vorhanden sein sollen. In Südwestfalen entspräche das etwa 140 Zimmern.

Frauenhäuser sind auf Spenden angewiesen

Frauen leben mit ihren Kindern oft länger im Frauenhaus.

Bis 2023 stellt der Bund insgesamt 120 Millionen Euro für Baumaßnahmen in Frauenhäusern zur Verfügung – zu wenig, sagen Expertinnen. " Gerade laufen die ersten Bedarfsumfragen. Wir hätten gerne neue Möbel, eine neue Küche und es gibt im Haus keinen Spielbereich für Kinder. Für einen Umzug oder Anbau reichen die Fördermittel nicht ", heißt es vom Frauenhaus in Olpe.

Auch in Siegen könne man davon nicht profitieren: " Wir haben keine Möglichkeit anzubauen und so schon zu wenig Mitarbeiter. Jeder weitere Platz wäre für uns nicht finanzierbar ", heißt es dort.

Keine einheitliche Finanzierung

Die Finanznot in den Frauenhäusern hat mehrere Gründe: Die Finanzierung ist nicht einheitlich geregelt und in jeder Kommune anders. Frauen haben keinen rechtlichen Anspruch auf einen festen Platz und manche müssen ihren Aufenthalt sogar selbst bezahlen.

Das betrifft zum Beispiel Studentinnen oder BAföG -Empfängerinnen, Frauen die weniger als fünf Jahre in Deutschland leben oder Frauen, die ein festes Einkommen haben und keine Sozialleistungen beziehen. " Wir übernehmen eine staatliche Schutzaufgabe. Dieses Angebot muss für die Frauen kostenlos werden ", betonen Mitarbeiterinnen im Frauenhaus in Siegen.

