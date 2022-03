Wenige Frauen in Chefetagen im Münsterland

Silke Huster leitet seit 2018 Rottendorf Pharma

" Das Münsterland ist strukturell eher konservativ ", erklärt die Arbeitssoziologin Stefanie Ernst. In vielen Betrieben gebe es wenig Offenheit und Bewegung hinsichtlich der Vielfalt der Mitarbeit. In zweiter Führungsebene liege der Frauenanteil aber immerhin bei rund 40 Prozent.

Unternehmen tun sich schwer

Nachgefragt, warum die Frauen an der Unternehmensspitze fehlen, antwortet rund die Hälfte der Betriebe mit rein männlicher Führung gar nicht auf unseren Fragenkatalog. Viele Unternehmen weichen aus, es hätten sich keine ausreichend qualifizierten Frauen beworben. Gerade in männerdominierten Branchen sei dies ein Problem.

Das erzählt auch der Großversicherer LVM mit über 11.000 Mitarbeitenden. Der Vorstand besteht aktuell aus sechs Männern. Vor vier Jahren wollte das Unternehmen eine Vorstandsstelle klar mit einer Frau besetzen. Doch diese sagte ab. Die Wahl fiel deshalb wieder auf einen Mann.

Langwierige Frauenförderung

Viele Unternehmen wollen explizit aus der eigenen Belegschaft rekrutieren, statt Quereinsteiger einzustellen. Doch Karrieren aufzubauen, die Unternehmensstruktur verändern - das braucht Zeit. Immerhin: Es tut sich was in der Wirtschaft im Münsterland. Die LVM zum Beispiel hat zu Jahresbeginn eine Frauenquote eingeführt. In den nächsten vier Jahren soll damit der Frauenanteil in den oberen Führungsetagen steigen.

Guido Hilchenbach will den Frauenanteil im Betrieb erhöhen

" Jede Form von Diversität erhöht den Erfolg eines Unternehmens, erhöht die Vielfalt im Denken, im Suchen nach Lösungen und natürlich ist eine rein männlich besetzte Führungsebene sehr einspurig unterwegs ", räumt LVM-Personalleiter Guido Hilchenbach ein. Seit der Versicherer Frauen ausdrücklich fördere, habe sich das Betriebsklima verändert.

Viele qualifizierte Frauen

Meike Schäffler möchte jungen Frauen Mut machen

Zu den Unternehmen aus unserer Stichprobe, an deren Spitze Frauen stehen, gehören zum Beispiel Ernstings Family aus Coesfeld, Rottendorf Pharma aus Ennigerloh oder die Deutsche Glasfaser aus Borken. Qualifizierte und motivierte Frauen gibt es viele im Münsterland.

Meike Schäffler sitzt im Vorstand des Gashändlers Westfalen AG und möchte jungen Frauen Mut machen: " Ich freue mich über jede Frau, die Karriere machen möchte. Das funktoniert, das macht Spaß - also engagieren Sie sich, das lohnt sich. "

Über dieses Thema berichten wir am 08.03.2022 im WDR Fernsehen um 19.30 Uhr in der Lokalzeit Münsterland und im Radio auf WDR 2 in der Lokalzeit.