68-Jährige aus Steinhagen immer noch vermisst

Die Suche wurde inzwischen auf unterschiedliche Orte im Kreis Gütersloh und in Bielefeld ausgedehnt. Am Freitag setzen sie die Suche an einem See in Halle (Westfalen) mit Hilfe eines Sonarbootes fort.

Polizei setzt Taucher und Sonarboot ein

Bereits am Vortag hatte die Polizei dort mit Tauchern nach der Frau gesucht, da es Spuren gibt, die auf den See hindeuten. Die Polizei schließt momentan eine Gewalttat nicht aus.

Die Polizei bittet darum, sich bei Hinweisen zum Verschwinden oder zum Aufenthaltsort der 68-Jährigen an die Tel. 0521/545-0 zu wenden.