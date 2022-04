Richtfest für Forschungscampus der Uni in Münster

Bis Oktober 2020 war es ein kaum genutzter Pendlerparkplatz, mit der Grundsteinlegung wurde es eine Großbaustelle. Drei Institute der Infektionsmedizin ziehen hier im Medizinischen ForschungsCentrum (MedForCe) zusammen: Virologie, Hygiene und Medizinische Mikrobiologie.

Sie sind ein international anerkannter Forschungsschwerpunkt der Uni Münster - inhaltlich schon lange verbunden, räumlich aber getrennt. Ab 2025 soll es dann nur noch ein Gang über den Flur sein. Wie wichtig unkomplizierte Zusammenarbeit ist, hat zuletzt die Corona-Pandemie gezeigt.

240 Millionen von Land und Bund

So soll der Campus aussehen, wenn er fertig ist

Inklusive Ersteinrichtung der Labore werden rund 240 Millionen Euro in Münster investiert. Rund 205 Millionen Euro kommen vom Land NRW . Am Body & Brain Institute Münster (BBIM) ist auch der Bund beteiligt. Hier wollen die Forscher:innen in Laboren, an Großgeräten und mit Tierexperimenten das Zusammenspiel von Hirn und Körper erforschen. Dies ist wichtig, um Krankheiten wie Multiple Sklerose besser behandeln zu können.

Bis zu 900 Arbeitsplätze

Frank Ulrich Müller, Dekan der Medizinischen Fakultät, freut sich auf die neuen Gebäude. Die dezentrale Strukur des Medizin-Campus und der Mangel an Laborflächen seien mit dem neuen Campus Geschichte. Dann sei alles an einem Standort gebündelt. Rund 900 Wissenschaftler:innen sollen hier arbeiten.

Sorge um Kosten und Termine

Noch läuft auf der Baustelle alles nach Plan

Bis jetzt ist das Projekt voll im Plan: Die Bauleitung habe gut kalkuliert und früh Verträge geschlossen, so ein Sprecher. Auch das Engagement der Arbeiter habe großen Anteil. Fachkräftemangel und explodierende Materialpreise machten dem Uni-Projekt nach eigener Auskunft darum bislang keine Probleme. Unklar ist allerdings, ob auch die Folgen des Ukraine-Krieges abgefedert werden können.